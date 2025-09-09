Bettina Grabmann kandidiert in Merching für die Freien Wähler

Die Freien Wähler in Merching haben ihre Kandidatin für die Bürgermeisterwahl 2026 bekanntgegeben: Bettina Grabmann ist 57 Jahre alt, verheiratet, gebürtige Merchingerin und bereit, Verantwortung zu übernehmen, als Bürgermeisterin für Merching, Steinach, Hochdorf und Brunnen. „Ich bin Merching“, sagt Grabmann. Schon in ihrer Kindheit war sie im örtlichen Vereinsleben aktiv. Angefangen bei den Bayernmünchingern, später bei den Paartalern, wo sie sechs Jahre lang als Trachtenwartin für die Jugendtrachten verantwortlich war. Auch in der vereinseigenen Wirtschaft packt sie mit an.

Neben dem Trachtenverein engagiert sie sich im Sportverein unter anderem beim Linedance und seit 2023 im Popchor der Chorgemeinschaft Merching. Auch im Frauenbund ist sie seit über 25 Jahren dabei, leitete einst die Mutter-Kind-Gruppe und war fünf Jahre lang im Vorstand. Darüber hinaus ist sie Mitglied im „Merchinger Hühnerkomitee“, einer Gruppe faschingsbegeisterter Frauen, die regelmäßig Spendenaktionen für gute Zwecke organisiert – von der Tafel bis zur Kirchensanierung in Merching.

Grabmann will sich für ältere Menschen und Vereine einsetzen

„Seit über zwölf Jahren bin ich bei den Freien Wählern Merching, weil dort mit gesundem Menschenverstand entschieden wird“, sagt Grabmann. „Ohne Parteizwang, aber mit Blick auf das, was für unsere Gemeinde richtig ist.“ Als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl will sie Verantwortung übernehmen, für ein lebenswertes Merching mit sozialem Zusammenhalt, einer lebendigen Vereinslandschaft und zukunftsfähigen Strukturen.

Zu den Zielen ihrer politischen Arbeit zählt sie seniorengerechtes Wohnen und Leben sowie die Unterstützung der Vereine. „Ältere Menschen sollen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können – mit barrierefreiem Wohnraum und sozialer Teilhabe“, sagt Grabmann. „Unsere Vereine sind das Rückgrat der Dorfgemeinschaft. Sie verdienen echte Unterstützung statt Bürokratie.“ Neben der Stärkung der Kultur möchte sich Grabmann außerdem für bezahlbaren Baugrund für junge Einheimische einsetzen. „Wir brauchen maßvolles Wachstum, das zu Merching passt – damit unsere Jugend hierbleiben kann.“ Darüber hinaus will sie „jungen Frauen Mut machen, sich zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und ihre Perspektive einzubringen“.

Grabmann war lange für rund 200 Mitarbeiter verantwortlich

Grabmann war beruflich viele Jahre für rund 200 Mitarbeiter an acht Standorten bei einer Körperschaft im Gesundheitswesen verantwortlich. „Ich liebe Herausforderungen – im Beruf wie in der Politik“, sagt sie. Die Kandidatur als Bürgermeisterin ist für sie die logische Fortsetzung ihres langjährigen Engagements für die Gemeinde. „Merching liegt mir am Herzen. Ich möchte mit den Menschen gestalten und sie bei Entscheidungsprozessen einbinden“, sagt Grabmann. „Zuhören, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Lösungen finden – dafür stehe ich.“ (AZ)