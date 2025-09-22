Für einen guten Start in den Tag: Bewegungstag in Friedberg startet

Mit ein wenig Bewegung an der frischen Luft lässt es sich besser in den Tag starten. Das ist das Motto des kostenlosen Bewegungstags im Hafnergarten in Friedberg. Die erste Einheit fand am Freitag, 19. September, statt. Von 9 bis 9.30 Uhr brachten sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Leitung von TSV-Trainerin Barbara Schmauz ihren Kreislauf mit Gymnastik- und Yogaübungen in Schwung.

Bewegungstag: In anderen Städten gibt es ein ähnliches Angebot bereits

Die Idee dafür stammt ebenfalls von Schmauz. Auf der Seebühne Immenstadt hatte sie bereits an einem ähnlichen Konzept teilgenommen. Zudem weiß die Übungsleiterin, dass es solche Angebote in Städten wie München und Augsburg schon gibt. Warum nicht auch in Friedberg? Kurzum setzte sie sich mit der Stadt Friedberg in Verbindung und setzte ihre Idee in die Tat um.

Der erste Freitag, an dem insbesondere die ältere Generation vertreten war, startete mit lockeren Aufwärmübungen. Daraufhin folgten Gymnastik und Ausdauer und schließlich Dehnübungen zum Abkühlen. Untermalt wurden das Ganze mit Musik. Am Ende wurden alle Muskeln beansprucht. Sogar für die Finger waren Übungen im Repertoire.

Teilnehmerinnen des ersten Treffens sind begeistert

Eine Teilnehmerin schwärmte: „Frau Schmauz hat das super organisiert. Es war für jeden etwas dabei.“ Daher muss man auch kein erfahrener Sportler sein, um mitmachen zu können. Dass das Programm im spätsommerlichen Grün des Hafnergartens durchgeführt wurde, gefiel den Teilnehmern besonders gut. Bei blauem Himmel und Sonnenschein kamen alle Anwesenden ins Schwitzen.

Neben der morgendlichen Bewegung ging es den Teilnehmern vor allem um den sozialen Austausch. So war nicht um Punkt 9.30 Uhr Schluss, sondern es folgten kurze Unterhaltungen. Noch fünf weitere Freitage ist der Bewegungstag geplant, wobei der Feiertag am 3. Oktober noch nicht feststeht. Die Leitung wird allerdings nicht immer Barbara Schmauz übernehmen. Vielmehr werden die Trainer und die sportlichen Übungen eine Überraschung bleiben, so die Ideengeberin. Darauf eine Anwesende lachend: „Teilnehmen lohnt sich.“