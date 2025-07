Kinder gehen beim Imkerverein mit den Bienen auf Tuchfühlung

Was ist das für ein Gewusel in der Früh um 9 Uhr am Badanger? 30 Kinder tummeln sich um die Hütte des Imkervereins Mering. Die Kinder- und Jugendaktion findet rege Teilnahme. ca. Rund 500 Kinder vom Kindergartenalter bis zur 9. Klasse Gymnasium trafen sich von Mai bis Mitte Juni in Gruppen von ca. 25 bis 30 Kindern an der Hütte des Imkervereins.

Je nach Alter informieren erfahrene Imker kindgerecht oder wissenschaftlich zum Thema Biene. Ziel ist es, der Jugend, die Honigbiene und deren wilde Verwandte, die Wildbienen näher zu bringen. Denn nur was man kennt, wird man auch schützen. Etwas Theorie zum Leben der Biene, dem Bienenvolk, Infos zu den unterschiedlichen Wildbienen, aber auch Wespen und Hornissen sind Thema. So ist zu erfahren, dass schon im alten Ägypten Bienen in „Beuten“ gehalten wurden. Und dass die Menschen schon vor 30.000 Jahren Honig geerntet haben. In einer kurzen Stunde wird das Thema bei den Imkern angerissen – sehr häufig dann im Kindergarten, der Grundschule oder den weiterführenden Schulen von den Betreuern und Lehrern vertieft.

Mutige Kinder dürfen eine Wabe mit Bienen halten

Nach etwas Theorie geht es an die Praxis. Zehn Kinder haben Ihre Schutzanzüge an und warten mit Begeisterung, dass Werner Böhm seinen Stockmeisel in die Hand nimmt und ein Volk öffnet. „Willst Du eine Wabe voller Bienen halten?“, fragt er in die Runde. Es wuselt nur so von Arbeiterinnen auf der Wabe. Werner zeigt den Kindern Drohnen und Arbeiterinnen, den Unterschied zwischen Honigwaben und Brutwaben. Ganz Mutige dürfen eine Wabe halten. Geübt wird eine Drohne der Wabe entnommen und einem Kind in die Hand gelegt – ganz schön spannend. Aber keine Sorge: eine Drohne kann im Gegensatz zu einer Arbeiterin nicht stechen.

Nebenan steht die 2te Gruppe am Schaubienenstand. „Schlüpft da gerade eine Biene?“, kommt unvermittelt eine Frage. Tatsächlich. Eine neue Arbeiterin schlüpft aus ihrer Zelle. Was ist deren erste Aufgabe? Honig sammeln? – Naja fast – erstmal den Stock putzen, bevor es an die Aufzucht der neuen Brut geht, Wachs schwitzen und den Bienenstock ausbauen, den Stock verteidigen sind die Aufgaben junger Bienen, bevor am Ende des kurzen Bienenlebens im Sommer (ca. 40 Tage) das Sammeln von Nektar steht. Zum Abschluss gibt es noch eine süsse Honigprobe.

Ein naturnaher Garten hilft den Bienen

Ziel ist unter anderem, Ängste vor Bienen und Insekten bei den Kindern abzubauen. Wolfgang Gebert hat die Aktion 2008 initiiert und ist seit dieser Zeit dabei, sein Bienenwissen weiterzugeben. Er betreut auch die Bienen am Badanger und stellt die drei Völker zur Verfügung. Die Gruppe besteht heute aus fünf Imkern, die den Kindern die Biene näherbringen.

Mittlerweile steht nicht der Honig, sondern die Bestäubungsleistung der Biene im Vordergrund. Wildbienen sind bedroht, da ihre Habitate durch unsere intensive Landwirtschaft weniger werden. So finden sich in ländlicher Wohnbebauung mit Gärten und Parks eine höhere Insektendichte als auf einem intensiv bewirtschafteten Feld.

Die Imker hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen zuhause von ihren Erlebnissen erzählen. Auch der Einzelne kann etwas für Bienen tun und seinen Garten naturnah anlegen. Der Imkerverein Mering wird im Jahr 2026 mit gutem Beispiel vorangehen und plant eine insektenfreundliche Hecke und eine Blühwiese am Badanger anzulegen – sobald die Genehmigung von der Gemeinde vorliegt.

Der Schaubienenstand mit Infotafeln, einem Bienenvolk im Schaukasten und zwei zusätzlichen Bienenvölkern ist von Anfang Mai bis ca. Ende Juni aufgebaut. Interessenten an einer Gruppenführung (auch Erwachsene) können einen Termin bei Sandra Kummer, E-mail: vorstand@imkerverein-mering.de anfragen.