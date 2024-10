Woazntempl: Aus einer Schnapsidee wurde ein Erfolgsrezept

Alles begann mit dem, was man umgangssprachlich gern als eine „Schnapsidee“ bezeichnet. Wörtlich genommen, ging es aber bereits damals um Bier. „Es war ein sonniger Sonntagmorgen im Jahr 2016“, erinnert sich einer der drei Firmengründer, Alexander Gailer. Als „kleine Truppe von jungen durstigen Burschen“ hatten sie einen Ausschankwagen ausgeliehen und unter einem großen Kastanienbaum in Schmiechen geparkt. Sie zapften ein Fass Weißbier an und stellten ein Schild auf. Zu lesen war darauf: „Du hupst, wir trinken.“

