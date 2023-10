Halloween-Aktion: Wir suchen das schönste Kostüm

Es ist das gruseligste Fest des Jahres: Halloween. Pünktlich zur Gruselnacht sucht die Friedberger Allgemeine die schönsten Kostüme der Region.

Wenn es an den Haustüren "Süßes oder Saures" heißt und aus dunklen Ecken schaurige Gestalten auftauchen, dann ist wieder Halloween. Längst ist der Brauch auch in unseren Breiten ein Klassiker. Die Bedingungen sind optimal, die früh einsetzende Dunkelheit bietet in den Abendstunden des 31. Oktober genug Gelegenheit für gruselige Momente. Geister, Vampire und Co. dürften da schockierend viel Freude haben.

Dabei ist die Konkurrenz zwischen den Horror-Gestalten immer größer geworden, die Ansprüche höher. Das ausgestochene, weiße Bettlaken ist da nicht mehr unbedingt das angesagteste Outfit für ein Gespenst. Oder vielleicht doch? Eine Antwort darauf gibt möglicherweise unser Voting zu Halloween. Ob Hexe, Zauberer oder eine böse Comicfigur - wir suchen das beste Kostüm in unserer Region.

Senden Sie uns ein Foto Ihrer schaurig-schönen Verkleidung. Wir sammeln die Bilder und stellen sie online in einer Galerie zur Abstimmung. Die Gewinner, die am Ende die meisten Stimmen von unseren Leserinnen und Lesern erhalten, werden in der Zeitung veröffentlicht. Als Preis winkt der Adventskalender des Lions Club.

So können Sie mitmachen:

Senden Sie uns das Bild im JPEG-Format an die E-Mail-Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de.

Einsendeschluss ist Montag, 6. November, um 10 Uhr. Das Voting erscheint am selben Tag und läuft zwei Tage.

Geben Sie bitte Ihre eigenen Kontaktdaten an sowie die Information, wer das Foto gemacht hat. Sollten Personen auf dem Bild zu sehen sein, müssen diese mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unseren Datenschutzhinweis.