Bildergalerie Unbekannte sprengen Geldautomat in Mering: Die Bilder vom Tatort

In der Nacht auf Freitag, 21. Februar 2025, haben bislang Unbekannte laut Polizei einen Geldautomaten der Sparda Bank in Mering gesprengt. Der Raum am Einkaufszentrum wurde zerstört.