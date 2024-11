Nach 42 Jahren: Bioladen in Mering schließt

Die Nachricht, die seit Anfang Oktober im Schaufenster verkündet wird, schlug ein wie eine Bombe: „Wir schließen“ steht auf den roten Plakaten am BioMarkt natufit. 42 Jahre lang gab es in der Meringerzeller Straße 14 Produkte aus ökologischer Landwirtschaft und umweltfreundlicher Verarbeitung zu kaufen. Nun will Inhaberin Michaela Puschmann zum Ende des Jahres ihren Laden schließen.

