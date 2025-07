Brandstiftung in der Wallfahrtskirche: Maria Alber musste geschlossen werden

Die Wallfahrtskapelle Maria Alber ist ein ruhiger Ort inmitten eines Wohngebiets und wird regelmäßig von Gläubigen aufgesucht. Doch seit Mitte Juni kommt es dort wiederholt zu Brandstiftungen. Der bislang schlimmste Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, 8. Juli, und führte dazu, dass die Pfarrei die Kapelle vorerst schließen musste.

Tim Schneider, Mesner der Pfarrei Heilig Geist in Hochzoll, zu der Maria Alber gehört, berichtet, die Zündelei sei gegen 20.20 Uhr entdeckt worden. Vor Ort fanden sich mehrere qualmende und teils verbrannte Papierstücke – darunter Broschüren, Kirchenblätter, Zeitungen sowie herausgerissene Seiten aus dem Fürbittbuch der Kapelle. Die Materialien waren laut Schneider unter Bänken und beim Opferkerzenständer verteilt, offenbar mit der Absicht, Holz zu entzünden. Ein Versehen könne daher ausgeschlossen werden. Bereits in den Wochen zuvor sei es zweimal zu kleineren Brandspuren und Zündeleien gekommen.

Brandstiftung in Friedberger Kirche: Pfarrei Heilig Geist bittet um Hinweise

Entdeckt wurde der Vorfall vom Ehemann einer ehrenamtlichen Betreuerin, der die Kapelle am Abend abschließen wollte. Durch sein rasches Eingreifen – unterstützt von einem weiteren Besucher – konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Friedberger Polizei bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion den Eingang einer Anzeige in dem Fall, machte jedoch mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben. Die Pfarrei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In der Gemeinde sorgt der Vorfall für Bestürzung. Laut Schneider reichten die Reaktionen von tiefer Betroffenheit bis hin zu großer Verunsicherung. Wie sehr der Vorfall die Menschen bewegt, zeigt sich auch unter seinem Facebook-Beitrag zur vorübergehenden Schließung der Kapelle. Viele Menschen empfänden Trauer und Fassungslosigkeit darüber, „dass ein Ort des Gebets, der Stille und des Friedens mutwillig beschädigt wurde. Gleichzeitig erleben wir viel Solidarität und Zuspruch“, so Schneider weiter.

Kein Einzelfall: Zahl der Angriffe auf Kirchen in Bayern steigt

Der Vorfall reiht sich ein in eine allgemeine Entwicklung. Erst drei Tage zuvor war es zu einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Kirche in Garmisch-Partenkirchen gekommen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtete. Laut dem Bayerischen Landeskriminalamt wurden im Jahr 2023 insgesamt 294 Fälle von Sachbeschädigung an Kirchen, Kapellen oder Klöstern registriert. Auch in der Pfarreiengemeinschaft Heilig Geist und Zwölf Apostel habe es bereits ähnliche Fälle von Sachbeschädigung gegeben, so Schneider: Unter anderem seien Schaukästen, Kellertüren und Kirchenfenster beschädigt worden; in einem Fall sei sogar ein Fürbittenkasten in Brand gesetzt worden.