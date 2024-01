Breitensport

27.01.2024

Fit trotz Kälte: So trainieren heimische Sportlerinnen und Sportler im Winter

Plus Draußen ist es eisig kalt. Ganz auf den Sport verzichten, ist für viele keine Option. Heimische Sportlerinnen und Sportler geben Tipps, wie man sich fit hält.

Von Philipp Holzhey Artikel anhören Shape

Wenn es draußen kalt und eisig wird, steht vieles still. In einigen Sportarten ist es aber üblich, auch den Winter über im Freien zu trainieren. Sportlerinnen und Sportler aus dem Wittelsbacher Land geben einen Einblick, wie sie die kalte Jahreszeit überstehen, ohne ihre Fitness zu verlieren. Die ein oder andere Überraschung ist dabei.

Wassersport Wasserski und Wakeboarding im Winter - geht das denn? Jein. Die Anlage am Friedberger See ist von ca. Mitte Oktober bis Ostern geschlossen. "Wir trainieren aktuell einmal in der Woche in der Halle und arbeiten dort an Kraft, Koordination und Stabilität. Auf dem Wasser haben wir leider kaum die Möglichkeit, da es hierzulande an Indoor-Trainingsanlagen fehlt. Dafür sind wir einfach noch eine zu kleine Nischensportart", stellt Andreas Hillenbrand, Vorsitzender des WSV Friedberg fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen