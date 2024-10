Brennender LKW: A8 bei Dasing gesperrt

Die A8 von Stuttgart in Richtung München ist bei Dasing derzeit wegen eines Unfalls gesperrt. Wie der ADAC meldet, ist zwischen dem Rastplatz Kirchholz und Dasing ein brennender Lkw. Die Löscharbeiten dauern am Vormittag noch an. Nähere Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Derzeit staut es sich auf der Autobahn bereits für fünf Kilometer bis zur Anschlussstelle Augsburg-Ost. Autofahrer werden gebeten, der Umleitungsbeschilderung zu folgen. (AZ)