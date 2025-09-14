Der Brunnen am Sparkassenplatz sprudelt wieder

15 Jahre lang war er trocken, jetzt sprudelt er wieder: Am Samstag wurde der Brunnen am Friedberger Sparkassenplatz feierlich eingeweiht. Über 1.000 Menschen strömten herbei, um das neue Schmuckstück zu bestaunen. Mit einer Hüpfburg, Kinderschminken, einem Glücksrad, einem großen Vier-Gewinnt-Spiel, der Live-Band Skile, Auftritte der Rope Skipper, einem Zauberer sowie einem Feuerwehrfahrzeuge war für Jung und Alt ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.

