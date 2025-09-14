Icon Menü
Brunnen am Sparkassenplatz sprudelt wieder – ein Fest für Friedberg

Friedberg

Der Brunnen am Sparkassenplatz sprudelt wieder

Plätscherndes Wasser, Kinderlachen, Feststimmung: Der Sparkassenplatz in Friedberg hat sein Wasserspiel zurück. Über tausend Menschen strömen zur Einweihung.
Von Edigna Menhard
    •
    •
    •
    Der neue Sparkassen-Platz mit Brunnen ist eröffnet: Sobald das Wasser sprudelte, waren die Kinder nicht mehr zu halten.
    Der neue Sparkassen-Platz mit Brunnen ist eröffnet: Sobald das Wasser sprudelte, waren die Kinder nicht mehr zu halten. Foto: Edigna Menhard

    15 Jahre lang war er trocken, jetzt sprudelt er wieder: Am Samstag wurde der Brunnen am Friedberger Sparkassenplatz feierlich eingeweiht. Über 1.000 Menschen strömten herbei, um das neue Schmuckstück zu bestaunen. Mit einer Hüpfburg, Kinderschminken, einem Glücksrad, einem großen Vier-Gewinnt-Spiel, der Live-Band Skile, Auftritte der Rope Skipper, einem Zauberer sowie einem Feuerwehrfahrzeuge war für Jung und Alt ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.

