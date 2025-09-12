Ehemaliger „Schandfleck“ Sparkassenplatz in Friedberg ist endlich fertig

Für dieses Jahr ist der Bedarf nach Wasser-Spielmöglichkeiten wetterbedingt wahrscheinlich nicht mehr so groß. Doch spätestens im nächsten Frühjahr dürfte der neu gestaltete Sparkassenplatz zwischen Finanz- und Gesundheitszentrum und Krankenhaus in Friedberg wieder viele Familien anziehen: Denn nach vielen trockenen Jahren sprudelt es bald wieder an dem Brunnen.

Brunnen am Sparkassenplatz wurde umgestaltet, aber bleibt nah am Original

Nach der Fertigstellung der umliegenden Gebäude hatte die Stadtsparkasse Augsburg, der der Platz gehört, als letzte Baumaßnahme den Sparkassenplatz mit dem markanten Brunnen in Angriff genommen, der dort 1986 installiert wurde. Der Entwurf stammte aus der Feder des damaligen Kunstlehrers am Gymnasium Friedberg, Martin Spreng. Der frühere Brunnen bestand aus einem Quader, einem kleinen Wasserlauf, der in einer Schnecke endete. Früher schon war der Brunnen ein beliebter Platz für Kinder zum Plantschen.

So sah der alte Brunnen am Sparkassenplatz aus - die Kernelemente finden sich auch in dem neuen Brunnen wieder. Foto: Martin Spreng (Archivbild)

Doch zuletzt lag der Brunnen über viele Jahre lang brach – zum Leidwesen aller. Unkraut breitete sich aus und die Aufenthaltsqualität litt unter der Verwahrlosung. Im Frühjahr nun begannen endlich die Umbauarbeiten, bei denen der Brunnen als zentrales Element zwar erhalten blieb, wenn auch in neuer Optik. Der Quader findet sich auch in der neuen Variante wieder, ebenso die Betonschnecke. Auch der ehemalige Bachlauf zeichnet sich – zumindest optisch – in den Steinen ab. Darüber hinaus gibt es eine fließende Wasserfläche ähnlich des Manzù-Brunnens am Augsburger Königsplatz.

Ganz unumstritten ist die Veränderung indes nicht gewesen. Auf Einladung der Redaktion reiste der Künstler Martin Spreng aus Forchheim in seine alte Heimat Friedberg. Einerseits zeigt er sich froh, dass der Brunnen reaktiviert wird. Andererseits wurde dadurch das ursprüngliche Kunstwerk, eines der wenigen öffentlichen Werke von Spreng, defacto abgerissen. Letztlich aber akzeptiere er die Veränderungen – als Künstler oblag ihm das Urheberrecht.

Sparkasse lädt am 13. September zum Brunnenfest mit feierlicher Einweihung ein

Auch über den Brunnen hinaus wurde der Platz aufgehübscht. Bänke laden zum Verweilen ein, neue Bäume wurden gepflanzt. Am 13. September veranstaltet die Stadtsparkasse Augsburg zur Fertigstellung ein Brunnenfest, bei dem der Brunnen eingeweiht werden soll. Los geht es um 11 Uhr. Neben Festreden von der Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse Augsburg, Sandra Peetz-Rauch, und Bürgermeister Roland Eichmann gibt es ein musikalisches Programm und etwas zu essen.

So sah der alte Sparkassenplatz aus bevor Sprengs Brunnen gebaut wurde. Foto: Martin Spreng (Archivbild)