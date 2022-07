Unfall in Brunnen: Frau stürzt mit ihrem Fahrrad

Mit einem gebrochenen Handgelenk wurde am Sonntagmorgen nach einem Unfall eine Radlerin ins Krankenhaus gebracht.

In Brunnen stürzte am Sonntagmorgen eine Radfahrerin, die am Bahnübergang anhalten wollte. Sie konnte nicht richtig absteigen und fiel hin. Durch den Sturz erlitt sie eine Fraktur des Handgelenks und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)