Brunnenbau in Uganda: Wie die Kolpingsfamilie Mering Hoffnung spendet

In der Michaelsstube in Mering herrscht reges Treiben. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie, die sich hier regelmäßig treffen, arbeiten intensiv an der Organisation ihres jüngsten Projekts – dem Bau eines Brunnens in Uganda. Das Brunnenprojekt hat sich in nur wenigen Wochen zu einem Herzstück des sozialen Engagements der Kolpingsfamilie entwickelt. „Wasser ist die Quelle des Lebens und ohne Wasser geht nichts“, sagen Seniorenchef Karl Heinz Gerstmayr und Schriftführerin Sonja Sedlmeir.

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist für viele Menschen in den ärmsten Ländern der Welt noch immer ein Privileg. Während in Ländern wie Deutschland Wasser mit einem Dreh am Hahn bereitsteht, kämpfen Millionen von Menschen in ländlichen Regionen Afrikas täglich ums Überleben. Die Menschen müssen oft viele Kilometer laufen, um Wasser zu holen. Vor allem die Kinder leiden, wenn das Wasser fehlt.

Die Kolpingsfamilie Mering hat sich der Herausforderung gestellt, bei diesem Dilemma zu helfen. „Es begann als eine Idee aus dem Senioren-Kreis, Menschen zu helfen, die am meisten auf Unterstützung angewiesen sind“, erinnert sich Gerstmayr. In Zusammenarbeit mit Kolping International in Köln wurde daraufhin ein Projekt erarbeitet, um den Brunnenbau speziell in Uganda durch Spenden voranzutreiben.

Brunnen in Uganda bieten auch eine Grundlage für die Landwirtschaft

„Durch einen Brunnen geben wir nicht nur sauberes Wasser, sondern auch Hoffnung“, informiert Sedlmeir. Ein solcher Brunnen liefert genügend Wasser für Menschen, Tiere und die Landwirtschaft. So können die Familien nicht nur ihre Ernährung und Gesundheit sichern, sondern durch den Verkauf ihrer Produkte auch regelmäßige Einkommen erwirtschaften.

Die Gesamtkosten für einen Brunnen in Uganda belaufen sich auf rund 3.400 Euro. 2.885 Euro sind bereits auf dem Kolping-Spendenkonto registriert. Aber die Kolpingsfamilie Mering hat ihre Mission noch lange nicht erfüllt. Der Bedarf an sauberem Wasser in Uganda bleibt groß. In naher Zukunft plant die Kolpingsfamilie, weitere Brunnenprojekte zu unterstützen. „Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, zu helfen“, sagt die Schriftführerin. „Jeder Euro zählt, und wir wissen, dass das Geld direkt den Menschen zugutekommt.“

Für einen Brunnen wie diesen, hat die Mering Kolpingfamilie schon fast das nötige Geld zusammen. Weitere sollen folgen. Foto: Kolping International

Dabei nutzt das Kolping-Team zahlreiche kreative Wege, um Spenden für das Brunnenprojekt zu sammeln. Neben klassischen Spendenaufrufen soll auch die Altmaterial-Altpapier-Sammlung am 12. Oktober für einen Obulus sorgen. Säcke werden noch rechtzeitig verteilt. Besonders appelliert die Kolpingsfamilie an die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die das Altpapier in der „Blauen Tonne“ entsorgen.

Für neue Brunnen: Altpapier in die Kolpingssammlung statt in die blaue Tonne

„Vielleich ist es ja möglich, das Altpapier ab sofort bis zur Sammlung für Kolping und deren soziale Belange zu bündeln“, bittet Gerstmayr. Um das Brunnen-Projekt näher zu erläutern, hat die Kolpingsfamilie einen Flyer erstellt. Dieser liegt aktuell im Pfarrhof und im Jugendheim aus. Auch Gerstmayr hat zuhause Flyer, die er gerne weitergibt. Auch Projekt- und Spendenbescheinigungen können bei ihm unter Telefon 08233/92973 oder E-Mail: ka-gerstmayr@t-online.de beantragt werden.

„Vielleicht feiert ja jemand einen runden Geburtstag und wünscht sich statt Geschenken Spenden“, überlegt der Senioren-Chef. Das Geld kommt hundertprozentig da an, wo es für einen Brunnen gebraucht wird. Denn besuchen wird die Kolpingsfamilie ihr Werk in Uganda nicht. Gerstmayr begründet: „Es sollen keine unnötigen Gelder verschwendet werden.“ Und Sedlmeir ergänzt: „Es ist etwas Besonderes, wenn eine so kleine Gemeinschaft etwas so Großes bewirken kann.“

Es gibt noch so viel zu tun“, sagt Sedlmeir abschließend. „Aber wir wissen, dass jede Veränderung bei einem Tropfen beginnt. Und wir sind entschlossen, weiterzumachen“.