Bücherflohmarkt vor dem Umzug

Am Sonntag lud die Bücherei Dasing im Rahmen der Feier „Zehn Jahre Begegnungszentrum“ zu einem Bücherflohmarkt in der Schulaula ein. Die Geschäfte liefen gut, 600 bis 650 Medien haben neue Besitzer gefunden, so Büchereileiterin Eva Nagl. Der Bücherei steht ein Umzug bevor, sie wird in das neu gebaute Gemeindezentrum einziehen. Daher war der Flohmarkt eine willkommene Gelegenheit, „Ballast“ loszuwerden.

