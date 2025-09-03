Bürgerinnen und Bürger sanieren Kirchenmauer in Meringerzell

Die Mauer der Kirche St. Johannes Baptist in Meringerzell war dringend sanierungsbedürftig. Um das Wahrzeichen des Meringer Ortsteils zu erhalten, machte Michael Summer senior Bürgermeister Florian Mayer (CSU) den Vorschlag, dass die Dorfgemeinschaft die Mauer in ehrenamtlicher Arbeit saniert, wenn gleichzeitig die Gemeinde die Materialkosten übernimmt. Dem Vorschlag stimmte Mayer zu. „Diese wunderschöne Kirchenanlage gehört erhalten und das Ehrenamt unterstützt“, sagte der Bürgermeister. „In dem Bereich, wo die Gemeinde zuständig ist, machen wir das gerne.“

Die Kirchenmauer, die um das Gebäude und den angrenzenden Friedhof herumführt, steht zwar auf kirchlichen Grund, die Stützen dieses Plateaus, auf dem die Kirche steht, aber auf Grund der Gemeinde. In mühsamer, monatelanger Arbeit erneuerten zahlreiche Helferinnen und Helfer die Mauer grundlegend und strichen sie am Ende frisch. Der Charme der Mauer blieb dabei erhalten. Bei den Arbeiten erhielten die Zellerinnen und Zeller auch Unterstützung aus Baierberg.

Pfarrer Florian Markter dankt den Helferinnen und Helfern

Ohne Planungsbüros, Gutachten oder Ausschreibungen konnte die Mauer zu einem günstigen Preis erneuert werden. Etwa 15.000 Euro wurden bislang für Materialien ausgegeben. Summer und Mayer schätzen, dass die Sanierung über Ausschreibungen und eine Beauftragung von Firmen sicherlich ein Vielfaches gekostet hätte.

Um den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und ihrem Einsatz gerecht zu werden, lud Mayer die Dorfgemeinschaft zu einem Helferessen ein. Dieses fand an der Meringerzeller Hütte mit einem Buffet der Metzgerei Reich statt. Der Abend klang anschließend bei wunderschönem Sonnenuntergang auf Merings höchsten Punkt aus. Bürgermeister Mayer dankte allen Helferinnen und Helfern: „Hier ist die Welt noch in Ordnung, hier hilft man zusammen und packt an.“ Neben Mayer kam auch Pfarrer Florian Markter vorbei, der sich bedankte und die Arbeit der Zellerinnen und Zeller für die örtliche Kirchengemeinde hervorhob. (AZ)