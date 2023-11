Bürgerversammlung Steindorf: Über 1000 Menschen leben in der Gemeinde

Bürgermeister Paul Wecker stellt die Projekte in alphabetischer Reihenfolge vor. Der Bauhof braucht personelle Verstärkung.

Von A wie "AIC 18" bis Z für "Zum Schluss" berichtete Bürgermeister Paul Wecker bei der jüngsten Bürgerversammlung in Steindorf. Mit der Ortsdurchfahrt von Steindorf, der AIC 18 geht es voran. Grunder­werb, Genehmigungen und Gestal­tungsfragen laufen. Baubeginn soll 2025 sein. Unter „B“ hatte Wecker gleich drei Projekte: Breitbandaus­bau, Baulandbeschaffung und Bür­gerzentrum. Beim Breitbandausbau gebe es noch eine Finanzierungs­lücke, zu der der Gemeinderat noch beschließen muss.

Neu gebaut wer­den soll in Steindorf-Ost und in Eres­ried. Unter anderem zu den Ver­gabekriterien müssen noch in­tensive Gespräche geführt werden. Für das Bürgerzentrum wird noch ein Standort gesucht. Steindorf hat sechs Defibrillatoren. Fünf verblei­ben an den bekannten Standorten. Ein neuer Standort ist jetzt am neu­en Feuerwehrhaus.

„E“ wie Einwoh­nerzahl: Steindorf hat die 1000er-Marke überschritten. Nach zehn Ge­burten und elf Sterbefällen zählt man jetzt 1004 Bürger. Punkt „F“ war wieder ein größerer: Friedhöfe, an denen Sanierungsarbeiten anste­hen und zum Teil erledigt wurden und die Feuerwehr. Das neue Feu­erwehrhaus ist seit Juli in Betrieb. Das neue Fahrzeug LF10 kommt voraussichtlich im Mai. Danach soll es die offizielle Einweihung mit einem Tag der offenen Tür geben.

Steindorf bleibt bis 2026 schuldenfrei

„G“ wie Gewitter, Grünanlagen und Gewässerunterhalt waren nicht so bedeutend wie Punkt „H“, Homepa­ge und Haushalt. Die Homepage www.steindorf.eu hat ein neues Ge­sicht und viele neue Funktionen be­kommen. Der Haushalt von Stein­dorf ist solide. Die Gemeinde ist seit Jahren schuldenfrei. Das soll min­­destens bis 2026 so bleiben. Einen Aufruf an die Bürger hatte Wecker unter „H“: Hunde bitte an der Leine führen und die Hinterlassenschaften beseitigen.

Dank sprach er aus für das Jaudusfeuer und das Aufstellen der Maibäume. Unter „K“ wie Kinder­garten kündigte Wecker die Erweite­rung für 2024 an. In der Herzog-Will­helm Straße soll ein Parkverbot zur Sicherstellung des Winterdienstes erlassen werden. Unter „S“ gab es wieder drei Punkte: Straßenunter­halt, Seniorenarbeit, Spielplatz. Die Straße von Eresried nach Heinrichs­hofen soll verbessert werden und die Seniorenarbeit läuft bestens. Der Standort des Spielplatzes hängt mit dem geplanten Bürgerzentrum zu­sammen. In Steindorf lebt das Thea­ter: Beide Theatervereine spielen jetzt im Gemeindehaus. Für insge­samt 28 Personen bietet Steindorf Unterkunft Asyl.

Steindorf bleibt der Verwaltungsgemeinschaft Mering treu

Unter „V“ erklärte Wecker noch einmal den Beschluss, in der Verwaltungsgemeinschaft Mering zu bleiben. Das Vereinsle­ben habe sich nach Corona wieder normalisiert. Das Vereinsheim Hof­hegnenberg bewirtschaftet jetzt die Landjugend. Wecker schloss seinen Bericht mit Wasserversorgung, Wind­kraft, Winterdienst. Die Adel­burg­gruppe hat einen neuen Spei­cher in Hofhegnenberg in Betrieb genommen, um Versorgungseng­päs­sen zu begegnen. Für Windräder sind Standorte noch gesucht und der Winterdienst braucht zurückge­schnittene Gehölze. „Wir sind zwar eine kleine Gemeinde, brauchen uns aber nicht zu verstecken“, so We­cker.

Die Bürger brachten einige kleinere Vorschläge. So sollte die Beschrif­tung am neuen Feuerwehrhaus für bessere Lesbarkeit überarbeitet wer­den. Die Landjugend schlug vor, den Feuerwehrball in der Halle des Bauhofs feiern zu dürfen, bis das Bürgerzentrum gebaut ist. Ein Bür­ger berichtete, dass am Maibaum­platz noch lose Äste in den Bäumen hingen. Ein anderer fragte nach der Personalplanung im Bauhof. „Wir brauchen Verstärkung“, antwortete Wecker.