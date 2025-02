Was Sie zur Bundestagswahl in Friedberg wissen müssen

Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition entscheiden rund 60 Millionen Wählerinnen und Wähler in Deutschland bei der Neuwahl darüber, wer künftig das Land regieren kann. Der Termin für die Bundestagswahl wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den 23. Februar festgesetzt – dann gilt es auch für die Bürgerinnen und Bürger in Friedberg, ihre Stimmen abzugeben. Per Briefwahl kann man jedoch auch bereits früher abstimmen. Doch wie beantragt man Briefwahl? Welche Fristen gelten dafür in Friedberg? Wie viele Menschen sind wahlberechtigt - und wer kandidiert für den Wahlkreis? Die Antworten im Überblick.

Welche Termine gibt es bei der Bundestagswahl in Friedberg zu beachten?

Rund um die Bundestagswahl in Friedberg gibt es folgende wichtige Termine zu beachten:

Der Termin für die Bundestagswahl ist der 23. Februar .

Die Wahllokale haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Wahlbenachrichtigungen erhalten alle Bürgerinnen und Bürger spätestens drei Wochen vor der Wahl .

Bis wann kann man Briefwahl in Friedberg beantragen?

Alle Wahlberechtigten dürfen davon Gebrauch machen, ihr Wahlrecht durch Briefwahl auszuüben - ohne Angabe eines besonderen Grundes. Hierfür muss der Wahlschein schriftlich oder online bei der Gemeinde beantragt werden. Der Antrag muss dem Wahlamt bis spätestens Freitag, 21. Februar um 15 Uhr, vorliegen. Das geht erst dann, wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Der darauf abgedruckte Barcode kann für das Online-Verfahren genutzt werden, oder aber man füllt die Rückseite des Schreibens aus und schickt es per Post an die Gemeinde.

Daraufhin erhalten die Wahlberechtigten den Wahlbrief. Er muss, so erklärt die Bundesregierung auf ihrer Webseite, spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen. Damit dieser auch rechtzeitig ankommt, sollte der Wahlbrief innerhalb Deutschlands spätestens drei Werktage vor der Wahl abgesendet werden, also am 20. Februar 2025.

Zu welchem Wahlkreis gehört Friedberg?

Die Stadt Friedberg gehört zum Bundestagswahlkreis 252: Augsburg-Land. Dieser umfasst neben Friedberg zudem die Gemeinden Affing, Aichach, Hollenbach, Kissing, Merching, Rehling, Ried, Dasing und Mering des Landkreises Aichach-Friedberg. Vom Landkreis Augsburg gehören zum Wahlkreis 252 die Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Aystetten, Biberbach, Bobingen, Diedorf, Dinkelscherben, Gablingen, Gersthofen, Horgau, Königsbrunn, Kutzenhausen, Langweid a. Lech, Meitingen, Neusäß, Stadtbergen, Thierhaupten, Wehringen, Zusmarshausen, Gessertshausen, Nordendorf sowie Welden.

Welche Unterlagen benötigt man zum Wählen?

Wie die Stadt mitteilt, müssen alle Wählerinnen und Wähler neben ihrer Wahlbenachrichtigung auch ihren amtlichen Personalausweis oder Reisepass ins Wahllokal mitbringen. Die Wahlbenachrichtigung wird vor Ort abgegeben. Dafür erhalten die Wahlberechtigten die amtlichen Stimmzettel ausgehändigt.

Wie viele Menschen in Friedberg dürfen wählen? Wer ist wahlberechtigt?

In Friedberg sind alle Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, die am Wahltag volljährig sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und seit mindestens drei Monaten in der Stadt mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind. Die Zahl der Wahlberechtigten dürfte etwa im Bereich von vor drei Jahren bei der Bundestagswahl 2021 liegen. Damals waren laut offizieller Statistik rund 23.000 Menschen in Friedberg wahlberechtigt.

Wie kann man Wahlhelfer bei der Bundestagswahl in Friedberg werden?

Ehrenamtliche Wahlhelfer sind laut Webseite der Stadt Friedberg zuständig für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen sowie für die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse. Um sich zu bewerben, können sich Interessierte beispielsweise auf dieser Seite der Stadt eintragen (dazu erst „Online Verfahren“ auswählen, dann „Bereitschaftserklärung als Wahlhelfer“ anklicken). Wer von der Stadt ausgewählt wird, erhält rechtzeitig eine schriftliche Berufung vom Wahlamt mit allen wichtigen Informationen.

Wer sind die Direktkandidaten aus Friedberg?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien treten im Wahlkreis Augsburg-Land, zu dem Friedberg gehört, um das Direktmandat an:

CSU: Hansjörg Durz

SPD: Heike Heubach

Grüne: Helmut Schmidt

AfD: Gabrielle Mailbeck

FDP: Birgit Geier

Die Linke: Markus Reinthaler

Freie Wähler: Otmar Krumpholz

ÖDP: Hannes Grönninger

Volt: Konstantin Riegel

Die Basis: Andreas Kahnt

Welche Abgeordneten aus Friedberg sitzen aktuell im Bundestag?

Für den Wahlkreis Augsburg-Land, der bis zur Bundestagswahl 2021 noch die Nummer 253 hatte (2025 wird es der Wahlkreis 252 sein), sitzt Hansjörg Durz für die CSU als direktgewählter Abgeordneter im Bundestag. Zudem sind Rainer Kraft (AfD) und Heike Heubach (SPD) jeweils über die Landesliste in das Parlament eingezogen.

Wo finde ich die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Augsburg-Land?

Nach Schließung der Wahllokale am Wahltag um 18 Uhr gibt es erste Hochrechnungen. Bis die Ergebnisse für einzelne Wahlkreise bekannt werden, dauert es in der Regel wenige Stunden. Sobald diese feststehen, finden Sie hier die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Augsburg-Land.