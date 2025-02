Wann werden die Briefwahlunterlagen in Friedberg verschickt?

Am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. Wer Briefwahl beantragt hat, muss sich jedoch noch etwas gedulden. Wie die Stadt Friedberg mitteilt, befinden sich sämtliche Stimmzettel für den Wahlkreis Augsburg-Land für die Bundestagswahl noch in der Produktionsphase. Die Lieferung der beauftragten Druckerei an die Rathäuser werde bis zum Ende dieser 6. Kalenderwoche erwartet. „Der postalische Versand der bis dahin beantragten Briefwahlunterlagen durch die Stadt Friedberg an die Wählerinnen und Wähler ist ab 10. Februar vorgesehen“, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Briefwahl in Friedberg: Verzögerung bei Stimmzetteln

Das Zeitfenster für die Briefwahl ist bei dieser Bundestagswahl kleiner als üblich. Briefwahlunterlagen können schriftlich, per E-Mail oder online über www.friedberg.de beantragt werden. Außerdem können die Unterlagen zu den üblichen Besuchszeiten im Bürgerbüro des Rathauses abgeholt werden, sobald die Stimmzettel vorliegen. Darüber hinaus bietet die Stadtverwaltung eine Erweiterung der Öffnungszeiten an: Das Bürgerbüro wird zusätzlich am Mittwoch, 19. Februar von 13 bis 17 Uhr und am Samstag, 15. Februar von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein. Dort besteht die Möglichkeit, direkt zu wählen und die Briefwahl abzuschließen.

Wer lieber in Ruhe zu Hause wählt, aber Sorge hat, dass der Postweg bei der Rücksendung zeitlich zu knapp bemessen ist, hat die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen spätestens am Wahlsonntag, 23. Februar, um 18 Uhr in den Briefkasten des Rathauses selbst einzuwerfen. (AZ)