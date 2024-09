Warntag am 12. September: So ist Aichach-Friedberg für den Katastrophenfall gerüstet

Wenn am Donnerstag um 11 Uhr in ganz Deutschland Sirenen losheulen und Testwarnungen auf Handys erscheinen, hat Sebastian Köberlein eine entscheidende Aufgabe. Der Sachbearbeiter für Katastrophenschutz beim Landratsamt muss mit seinem Team in kürzester Zeit die Lage in Aichach-Friedberg einschätzen und eine Rückmeldung an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schreiben. Dafür schaut er, ob bei sich, bei seinem Team und ausgewählten Personen im Landkreis die Warnmeldungen auf den Mobiltelefonen eingegangen sind. Auch Sirenen sollen ertönen. In Aichach-Friedberg gibt es allerdings nur zwei Sirenen, die mit der notwendigen Katastrophentechnik ausgerüstet sind. Köberlein erklärt, wie die Warnsysteme verbessert werden könnten, welche Alarm-Apps sinnvoll sind – und warum der moderne Lärmschutz beim Hochwasser im Juni zu Problemen geführt hat.

Anna Faber