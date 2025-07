Kinderkonzert an der Grundschule Ried

Die jährlichen Kinderkonzerte sind an der Grundschule Ried mittlerweile schon Tradition. So fand auch in diesem Schuljahr wieder ein besonderer musikalischer Nachmittag statt. Nach einem Aufruf durch die beiden Lehrerinnen Anita Jaumann und Monika Entter konnten sich Schülerinnen und Schüler mit einem oder mehreren Musikstücken zu einem freiwilligen Vorspiel melden. Im Vorfeld wurden die Musikstücke vereinzelt mit den zwei Lehrerinnen noch einmal geprobt und ein abwechslungsreicher Ablauf zusammengestellt.

Das Konzert begann mit dem gemeinsamen Begrüßungslied „Willkommen, liebe Leute“, das von allen musizierenden Kindern der ersten bis vierten Jahrgangsstufen gesungen wurde. Im Anschluss folgte ein vielseitiges Programm, bei dem auf dem Klavier mit zwei und vier Händen, auf der Geige, auf der Gitarre im Ensemble von der Instrumentallehrerin begleitet, auf der Blockflöte, auf der Querflöte und der Tischharfe Stücke zum Besten dargeboten wurden. Es gab zudem einen Gesangsbeitrag, in den unser Rieder Kinderchor mit einstimmte. Die Gruppe „Zamgspuit“ aus Ried gab Einblicke in das Spiel auf der „Steirischen“ und untermalte die Pause. Dort verköstigte uns der Elternbeirat mit leckeren Kuchen. Die hoch konzentrierten und mutigen Kinder hatten eine große Freude, das Publikum an ihren Künsten teilhaben zu lassen. Den Abschluss bildeten gemeinsam gesungene Kinderlieder, die mit der „Steirischen“ begleitet wurden.

