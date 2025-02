Mering ist ein Pflegefall - zumindest im Fasching

Jeder einzelne Sketch war ein Höhepunkt. So lautete die Meinung der Gäste, die immer wieder lauthals über die Darbietungen und Lieder beim „Bunten Nachmittag“ lachten. Das nicht sanierte Papst-Johannes-Haus, die Neugestaltung der Ortsmitte und die fehlende Zusammenarbeit im Marktgemeinderat hatte das Team des „Bunten Abends“ diesmal aufgegriffen. Zum zehnjährigen Bestehen zeigte die Showtanzgruppe Almarausch eine spritzige Show mit vielen Kostümwechseln. Auch die Band Los Promillos heizte dem Publikum mit bekannten Melodien, umgetextet auf Mering, ein. Barbara Dosch verriet bereits im Prolog das Thema: „Mering ein Pflegefall“.

Bunter Abend in Mering: Sketche über Hochwasser und Vereine

Sei es das Hochwasser, die Vereine, das Ehrenamt, die nicht aus Mering kommenden Quartiers- und Marktmanager, an allen Ecken und Enden gebe es in Mering Ärgernisse, sagte sie. Pfarrer Florian Markter begrüßte als Chefarzt die Gäste in seiner Klinik und empfahl, den Humor alle zwei bis drei Minuten einzunehmen und durch Gelächter wieder herauszuwürgen. Schwester Betty (Bettina Metz) übernahm die Moderation der Veranstaltung.

Die Jugend begann mit ihrem Sketch „Bufdis für Gruftis“ und kommentierte amüsante Fotos und Videos. Der Beitrag „Pfarrwaldklinik“ stammte von Pfarrer Markter. Er selbst spielte darin seinen Vorgänger Dr. Schwarz, der sich mit seinem Team Dr. Markter, Dr. Bistum und Schwester Angelika um das baufällige Papst-Johannes-Haus, gespielt von Diakon Samuel, kümmert. Sie sangen umgeschriebene Lieder wie „Das alte Haus von Papst Johannes“ und „Es gehört zu mir“.

Besonders amüsant war Veit Bollings „OP am Herzen“, bei dem viele Werkzeuge wie Flex, Zange, Hammer zum Behandeln des Meringer Ortszentrums, einem Kassenpatienten, zum Einsatz kamen. Gemeinsam mit der vollbusigen Schwester Agnes und dem Assistenzarzt Dr. Käse musste Dr. Mayer die Operation am offenen Herzen Merings durchführen. Auf der Röntgenaufnahme sahen sie mehrere schwarze Flecken, die Schandflecken Merings. Sie erkannten auch ein Ausbluten der Geschäfte.

„Bunter Abend“ in Mering nimmt auch Bürgermeister Mayer aufs Korn

Bettina Metz schrieb gleich zwei Stücke. In „Hochmut kommt vor dem Pflegefall“ nahm sie mit ihrer siebenköpfigen Truppe die Marktgemeinderäte aufs Korn und ermahnte sie zuletzt zu mehr Zusammenarbeit, während Bürgermeister Mayer völlig unbeeindruckt an sein Selfie für die Sozialen Medien dachte. Als Zenz mit Krücken zeigte sie mit Michael Summer am Rollator die Schwierigkeiten während des Umbaus des Ortszentrums.

„Da Boandlkramer“ war Christine Rauner, denn die Stellenausschreibung war genderneutral. „Hier ist eine Stimmung wie im Altersheim, alle warten auf den Tod“, stellte sie fest. Sie empfand die Kandidaten Merz und Scholz als todgeweiht und nannte AfD als Abkürzung für „Alles für’n Deifi“ - wofür sie keinen Beifall bekam. „Geht’s brav wählen, dann lebt ihr noch weiter“ , forderte sie das Publikum auf.

Eine spritzige, faszinierende Show zeigte die Showtanzgruppe Almarausch anlässlich ihres Jubiläums.

In Michael Sepps Sketch „KollaBiert“ war ein Mann in der Pathologie gelandet und das gerichtsmedizinische Team machte sich Gedanken, wodurch er gestorben sei. Erst eine Flasche „Andechser“ brachte ihn wieder ins Leben zurück.

Eine spritzige, abwechslungsreiche Choreografie aus den besten Programmen ihrer letzten zehn Jahre – zusammengestellt von Tobias Eppeneder, Raphaela Eckl und Karina Kroner - präsentierte die Showtanzgruppe Almarausch. Sie erhielt dafür tosenden Beifall.

Bunter Abend 2025 mit Los Promillos und Almarausch kommt super an

Die vierköpfige Band Los Promillos kam mit bekannten Liedern wie „Espresso und Tschianti“, die Clemens Oswald mit Themen aus Mering und der Politik umgeschrieben hatte, sehr gut an. Das Publikum klatschte begeistert mit und nahm die Lieder mit dem Handy auf.

Und was meinte das Publikum? Fünf Frauen der Gruppe „Gemütliche 25er“, die Geselligkeit pflegen, hatte sich wie schon die letzten Jahre erneut zum „Bunten Nachmittag“ verabredet. Sie bewunderten, was das Team auch in diesem Jahr wieder auf die Beine gestellt hatte und zollten Respekt für die viele Arbeit, die hinter so einer Veranstaltung steckt.