Caritas startet ihre große Spendenaktion in Friedberg

Notlagen sehen und handeln: Die Caritas unterstützt mit unterschiedlichsten Hilfen und Angeboten Kinder und Erwachsene. Das gilt auch für Friedberg sowie den ganzen Landkreis Aichach-Friedberg. So sehr die Caritas sich für die Gesellschaft und Menschen engagiert, so sehr ist sie immer wieder auch auf die Unterstützung aus der Gesellschaft angewiesen.

Bei der Caritas-Sammlungsaktion vom 28. September bis 5. Oktober besteht die Möglichkeit, die Arbeit für das soziale Miteinander unterstützen. In dieser Woche bitten die katholischen Pfarrgemeinden um Spenden für die Arbeit der Caritas auf den Ebenen der Pfarrgemeinden, Kommunen, Landkreise und der Diözese Augsburg – per Brief, über Sammlungen an der Haustür und online.

Das Startzeichen zu der Spendenaktion gibt Diözesan-Caritasdirektor Diakon Markus Müller zusammen mit Friedbergs Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl. Sie feiern gemeinsam den Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 28. September, in der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob. Beginn ist um 10 Uhr. Caritasdirektor Müller wird predigen. Zu dem Eröffnungsgottesdienst sind nicht nur Friedberger Gläubige eingeladen. Das Motto der Caritasspendenaktion lautet: „Gemeinsam Gutes tun!“

Caritas ehrt ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler aus der Diözese Augsburg in Friedberg

Nach dem Gottesdienst werden in einem kleinen Festakt mehr als 30 langjährige Sammlerinnen und Sammler der Caritas geehrt. „Diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gehen nicht nur von Haus zu Haus und bitten um Spenden, sie geben der Caritas und der Kirche ein ganz persönliches Gesicht“, betont Caritasdirektor Müller.

Spenden sind auch online möglich. Mehr dazu unter www.caritas-augsburg.de oder www.caritas-aichach-friedberg.de.

Die Caritas unterstützt in Friedberg und Umgebung:

Die Caritas unterstützt in Friedberg und Umgebung:

Caritasverband für den Landkreis Aichach-Friedberg e. V. - Hilfe in Notlagen - Hilfen für psychische Gesundheit - Familien - Senioren - Hospiz

Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. - Suchtfachambulanz

Sozialstation Friedberg-Augsburg-Hochzoll und Umgebung

Kinderheim Friedberg e. V. (mit seinen verschiedenen Angeboten und Einrichtungen)

SKM Augsburg - Katholischer Verband für soziale Dienste e. V. / Notunterkunft Friedberg

CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH - Bereich Behindertenhilfe - Wohnen und Offene Hilfen

Viele kleine Projekte und Hilfen der katholischen Pfarrgemeinden (z.B. für von Armut betroffene Menschen und Seniorinnen) sowie deren Engagement und Beteiligungen an Sozialstationen und Kindertageseinrichtungen. (AZ)

· · · · · ·