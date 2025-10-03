Chefarzt hält Vortrag zu Innovationen in der Frauenheilkunde

Am Mittwoch, 8. Oktober, informiert Gabriel Stoinescu, Chefarzt der Gynäkologie am Krankenhaus Friedberg, zum Thema „Kleiner Schnitt – große Wirkung: Schlüsselloch-Chirurgie in der Frauenheilkunde“. Der Vortrag ist Auftakt zum neuen Semester der gemeinsamen medizinischen Vortragsreihe der VHS des Landkreises Aichach-Friedberg, der Kliniken an der Paar sowie des Fördervereins Krankenhaus Friedberg e. V. Beginn ist um 18 Uhr im Vortragsraum des Personalwohnheims (Hermann-Löns-Straße 4).

„Der Fortschritt bei Operationstechniken ermöglicht es, dass Frauen heute viel schonender an Gebärmutter, Eierstöcken und Beckenboden operiert werden können als früher“, erklärt Stoinescu. In seinem Vortrag wird er über aktuelle Entwicklungen und Innovationen in der Frauenheilkunde berichten. Interessant sind diese modernen Operationsverfahren zum Beispiel für Frauen mit Erkrankungen an den Eierstöcken, Eileitern oder der Gebärmutter, wie zum Beispiel einer Dauerblutung, Myomen oder auch für alle, die an einer Harninkontinenz oder Blasensenkung leiden. Im Anschluss an den Vortrag wird auch Zeit für Fragen bleiben.

Eine Anmeldung für den Vortrag ist nicht erforderlich

Der Vortrag findet von 18 bis circa 19.30 Uhr im Vortragsraum (5. Stock, Aufzug vorhanden) des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht mehr erforderlich. Der Eintritt von drei Euro kann an der Abendkasse bezahlt werden, für Mitglieder des Fördervereins ist der Eintritt frei.