Christina Haubrich ist wieder Präsidentin des Kneipp Bundes

Seit dem 19. Jahrhundert wird das Wissen von Sebastian Kneipp für die Gesundheit angewandt. Seit zehn Jahren zählt es zum immateriellen Weltkulturerbe der Unesco. Der Kneipp-Bund ist Deutschlands größte nicht kommerzielle Gesundheitsorganisation mit Sitz in Bad Wörishofen. Präsidentin des Kneipp-Bundes ist die Merchingerin Christina Haubrich. Sie wurde auf der 22. Bundesversammlung in Erfurt einstimmig wiedergewählt.

Kindergesundheit und Prävention nach Sebastian Kneipp

„Wir sind die Kneipp-Generation 2.0 – mit dem einem Fuß fest in der Tradition und dem anderen fest auf dem Weg des wissenschaftlichen Fortschritts“, betonte Haubrich nach ihrer Wiederwahl. Sie fügte noch hinzu: „Wir haben ein ebenso zeitloses wie wirksames Konzept. Durch die breite Verankerung des Kneipp-Bundes in der Bevölkerung können wir gemeinsam viel bewegen, um die Gesundheitskompetenz der Menschen nachhaltig zu stärken.“ Kindergesundheit und Prävention wurden beim Symposium in Erfurt als besonders wichtig herausgestellt.

Wassertreten nach Sebastian Kneipp ist nicht nur etwas für Senioren, auch Kinder haben daran richtig Spaß. Foto: Annette Zoepf (Symbolbild)

Sebastian Kneipp lebte von 1821 bis 1897 und erkrankte in seiner Jugend an Tuberkulose. Er konnte sich mit seinem Wissen selbst heilen und hat vielen anderen Menschen damit ebenso geholfen, so Haubrich. Die Kneippsche Gesundheitslehre umfasst fünf Elemente: Wasseranwendungen, eine gesunde Ernährung, Bewegung, eine gute Lebensordnung und die Verwendung von Heilkräutern. Seine Erkenntnisse wurden fortwährend wissenschaftlich weiterentwickelt und kommen jetzt in 1200 Vereinen und zertifizierten Einrichtungen wie den 500 zertifizierten Kneipp Kindergärten zur Anwendung.

Pfarrer Sebastian Kneipp ist weit über die Grenzen Bad Wörishofens bekannt. Seine Lehre ist auch nach 100 Jahren noch modern. Foto: Sammlung Häußler

„Die Stadt Friedberg hat einen sehr aktiven Kneipp-Verein“, sagt Christina Haubrich. Aber auch in Mering ist im Rahmen des Gesundheitsprogramms im Lippgarten im August einiges geboten und das Kneippbecken kann von 10 bis 18 Uhr genutzt werden. Haubrich berichtet auch von zwei Studien, die gerade an der Charité in Berlin zum Thema „Kindergesundheit und Kneipp“ laufen.

Nach einem Armbad sind Kinder in der Schule viel konzentrierter

Neben Kindergärten hat der Kneipp-Bund auch Angebote für Schulen. Regelmäßig werden sogenannte Challenges angeboten, bei denen Schulklassen zum Beispiel vor dem Unterricht ein Armbad machen können. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, die begeistert mit dabei waren“, sagt Haubrich. Sie fühlten sich danach wacher und konzentrierter für den Unterricht.

Die ehemalige Landtagsabgeordnete Christina Haubrich arbeitet außerdem für einen privaten Bildungsträger und ist an der Organisation des großen BWC Pflege- und Gesundheitskongresses beteiligt. Auch im Jahr 2026 wird es diesen Kongress wieder geben.