Christine Metz: Die Kunst des genauen Hinsehens

Zwischen großformatigen Acryl-Werken, Bleistiftzeichnungen und dem leisen Kratzen eines Stifts auf rauem Papier scheint die Zeit im Haus der Künstlerin Christine Metz ihre gewöhnliche Geschwindigkeit verloren zu haben. Ihr Atelier ist kein Raum im klassischen Sinn – das ganze Haus ist ein Atelier, in dem in den verschiedenen Räumen unterschiedliche Werke auf ihre Vollendung warten.

Dinge aus dem Alltag werden zur Kunst

Im Erdgeschoss ist der Raum, in dem die Bleistiftzeichnungen angefertigt werden. Im eigentlichen Sinne des Wortes kein Atelier, eher ein Möglichkeitsraum, in dem Wahrnehmung sich schärft und das Unspektakuläre zu sprechen beginnt. Hier entstehen die Bodenansichten – vergrößerte Bleistiftzeichnungen, die das Übersehene ins Zentrum rücken: Asphaltstücke, Münzen, Steine. Dinge, die täglich mit Füßen getreten, aber selten beachtet werden. Und genau darin liegt ihre Kraft.

Die Pappmaché-Truppe „Abendrot" ist ein Überbleibsel von Metz´ Arbeit für das Pegasus-Theater in Gerolsbach. Foto: Christine Hornischer

„Die Arbeiten entstehen auf der Basis von Fotografien, doch entwickelt die Zeichnung ihre eigene Realität. Der Kontext zum ursprünglichen Ort des Geschehens wird somit fiktiv“, sagt die Künstlerin. Das präzise Vergrößern zielt nicht darauf ab, den Dingen Bedeutung zu verleihen – im Gegenteil: Es ist ein Akt der Entleerung. Die gezeichneten Objekte verlieren ihren ursprünglichen Kontext. Was bleibt, ist Präsenz. Eine stille, fast beharrliche Gegenwart, die sich über den Bildrand hinaus auszudehnen scheint.

Im Obergeschoss befindet sich ihr Materiallager – Farben in den Grundfarben (sie malt in der Lasurtechnik, das heißt, es werden mehrere dünne, transparente Farbschichten übereinander aufgetragen, um eine optische Farbmischung und Tiefenwirkung zu erzielen), Papier in Rollen und Stapeln, Rahmen, Leinwände und zahlreiche Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen. Ein geordneter Kosmos kreativer Rohstoffe.

Christine Metz: „Ich habe einfach immer gezeichnet.“

Gemalt hat sie, solange sie denken kann. „Ich habe einfach immer gezeichnet“, sagt sie mit einem Lächeln, das Erinnerungen wachzurufen scheint – an Kindertage mit Stift und Papier, an erste Formen, die mehr Gefühl als Technik waren. Schon mit drei Jahren begann alles, ganz selbstverständlich, ohne Ziel, ohne Plan – einfach, weil es nicht anders ging.

Geboren 1953 in Dinkelsbühl, führte ihr Weg später zur Fachhochschule für Gestaltung in Augsburg. Ein logischer Schritt könnte man meinen. Und doch: Nach dem Abschluss zog es sie nicht ins Grafik-Design, nicht in Werbeagenturen oder an den Schreibtisch großer Marken. „Ich wollte keine Joghurt-Deckel entwerfen“, sagt sie und lacht – ein Satz, der ihre Haltung zur Kunst ebenso deutlich macht wie ihren Humor.

Seit 35 Jahren lebt sie in einem der ältesten Gebäude von Ried am Postweg. Im Dezember 2017 brach just in diesem Haus ein Feuer aus. „Ich habe zwei Jahre lang renoviert und viele meiner Arbeiten aus zwei Jahrzehnten kamen zu Schaden“, erzählt die Künstlerin traurig. Aber zurückblicken und in der Vergangenheit leben, ist nicht ihre Devise. Nach vorne schauen und alles positiv sehen, schon eher.

Aus dem Nichts heraus begann sie neu. Eine Ausstellung in den Galerieräumen des Berufsverbands Bildender Künstler (BBK) im Kulturhaus Abraxas in Augsburg wurde zum Wendepunkt. „Sie hat mir einen kleinen Grundstock für den Neubeginn gegeben“, sagt sie dankbar. Dem BBK gehört sie übrigens seit 2005 an – ein Netzwerk, das für sie nicht nur berufliche Heimat, sondern auch Rückhalt bedeutet.

Aus Pappmaché entstehen Vögel, Frösche und Co. Foto: Christine Hornischer

Metz, die 2024 den Kunstpreis der Stadt Augsburg, 2020, den Kunstpreis der Stadt Krumbach, 2019 den zweiten Platz des Kunstförderpreises Kissing und 2019 den 26. Aichacher Kunstpreis gewann, bleibt immer offen für neue Impulse und Entwicklungen in der Kunstwelt. Ihre Arbeiten sind Ausdruck eines kontinuierlichen Wachstums, einer Suche nach neuen Ausdrucksformen und Techniken. Ob in Ausstellungen auf Kunstmärkten oder in ihren eigenen Ateliers - ihre Werke finden immer wieder begeisterte Bewunderer und können Menschen inspirieren und berühren.

Info: Im Herbst wird die Künstlerin wieder ihr Atelier für Gäste öffnen – der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Fertige Bilder warten darauf, Betrachtende zu erfreuen. Foto: Christine Hornischer

Das Obergeschoss-Atelier ist bei Christine Metz ein geordneter Kosmos kreativer Rohstoffe. Foto: Christine Hornischer

Im Obergeschoss-Atelier malt Christine Metz ihre großformatigen Acryl-Bilder. Sie legt sie auf dem Boden aus, bemalt sie, um dann einzelne Bilder herauszunehmen und einzeln zu bemalen. Foto: Christine Hornischer