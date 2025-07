Betrug bei Dachdeckerarbeiten in Friedberg

Am Mittwoch ist es in Friedberg zu einem Betrug in Zusammenhang mit Dachdeckerarbeiten gekommen. Nach Angaben der Polizei klingelten vermeintliche Dachdecker an der Haustür eines Ehepaars und boten ihre Dienste an. Sie stellten 16.000 Euro für das Belegen einer Holzhütte mit Wellblech in Rechnung. Nachdem das Ehepaar eine Anzahlung geleistet hatte, verschwanden die Betrüger. Die Polizei ermittelt noch, ob der geforderte Betrag gerechtfertigt war. Die Polizei Friedberg warnt vor Haustürgeschäften ohne konkretes und geprüftes Angebot. (AZ)

