Gegen alle Widrigkeiten: Daniel Kraus hat es von der Förderschule zum 1,0-Fachabitur geschafft

Das neue Schuljahr beginnt, und mit ihm die altbekannten Ängste: Ist mein Kind an seiner Schule gut aufgehoben? Was, wenn der Schnitt nicht für das Gymnasium reichen sollte? Doch längst gibt es ganz vielfältige Wege zu den unterschiedlichen Abschlüssen. Einer, der davon viel erzählen kann ist Daniel Kraus, der im Friedberger Stadtteil Wulfertshausen lebt. Der Zwanzigjährige hat soeben sein Fachabitur an der FOS Friedberg bestanden – mit der Bestnote 1,0.

Sein Weg begann jedoch in einer scheinbar ganz anderen Schulform: Eingeschult wurde Daniel damals auf die Vinzenz Pallotti Förderschule. Das findet er im Rückblick immer noch die richtige Entscheidung seines leiblichen Vaters: „Ich hatte auch tatsächlich einiges an Förderbedarf. Ich hatte damals zum Beispiel große Schwierigkeiten, diszipliniert zu sein.“ Als es dann aber zur fünften Klasse die Möglichkeit gab, auf die Mittelschule Stätzling zu gehen, entschieden sich Daniels Eltern dafür. Die Noten waren jedoch weiterhin eher mittelmäßig bis schlecht.

Umzug in Pflegefamilie bringt die Wende bei den Noten

Als er die sechste Klasse besucht, passiert jedoch etwas, das nicht nur sein schulisches Arbeiten, sondern sein ganzes Leben von Grund auf verändert: Daniel kommt in eine Pflegefamilie. Bis heute lebt er bei den Winzes. Das Paar, das auch Daniels Schwester aufgenommen und zudem zwei leibliche Kinder hat, unterstützte Daniel sofort massiv beim Lernen: „Es fing damit an, mit mir Vokabeln zu lernen, mich zu motivieren, überhaupt Hausaufgaben zu machen. Die sind immer am Ball gewesen und sind es bis heute. Ich glaube, ohne sie hätte ich es nie so weit gebracht!“

Da meldet sich sein Pflegevater Dietmar Winze zu Wort: „Es ist ja nicht so, dass man für Daniel gelernt hat. Ja, es hat ihm vielleicht an der nötigen Lernstruktur gefehlt. Da hat ihm insbesondere meine Frau geholfen – das Entscheidende hat jedoch der Daniel selbst gemacht.“ Er glaubt, dass auch das Format der Stätzlinger Mittelschule mit lediglich gut 300 Schülern und kleinen Klassen hier ein „riesiger Vorteil“ für Daniel war. Er und seine Frau waren so begeistert von der Schule, dass sie bis heute deren Förderverein „Cornucopia e.V.“ führen.

Als Daniel den Quali mit 1,6 bestand, reifte der Wunsch, nun auch noch seine mittlere Reife in einem zweijährigen M-Zweig an der Mittelschule Friedberg zu absolvieren. Hier wurde Daniels Pflegebruder Pascal, der einen ähnlichen Weg gegangen war, Vorbild und Ratgeber. Da dieser inzwischen auch studiert und zudem Daniels mittlere Reife mit 1,4 nochmal eine Steigerung war, entschied er sich schließlich für die FOS, in einem Modell mit Vorklasse. Ob ihrer Größe war das für Daniel durchaus herausfordernd, dennoch war er fast durchgehend herausragend und erzielte den größtmöglichen Erfolg im Fachabitur.

Daniels Ziel ist jetzt ein Studium an der Universität Augsburg

Um alle Möglichkeiten offen zu haben, hat sich Daniel schon zu Beginn der zwölften Klasse entschieden, auch noch die dreizehnte zu machen. Daher nutzt er seine Freizeit jetzt bereits zum Schreiben der W-Seminararbeit, außerdem steht ein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft Augsburg an – er schwanke aktuell noch zwischen Jura und Informatik, was das Studium betrifft, auf jeden Fall aber an der Universität Augsburg.

Ausgleich zum vielen Lernen findet der junge Mann beim Joggen, er hat sogar schon am Friedberger Halbmarathon teilgenommen. Mit seinen schulischen Leistungen begeistert er auch seine leibliche Mutter, die er noch immer regelmäßig trifft: „Sie feuert mich für die Schule so richtig an.“ Daniels Rat für Schulkinder und ihre Eltern: „Es gibt im deutschen Bildungssystem so viele Wege an das gewünschte Ziel. Es macht also keinen Sinn, sich von vorneherein auf einen zu fixieren.“