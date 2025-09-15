Wulfertshausen Gegen alle Widrigkeiten: Daniel Kraus hat es von der Förderschule zum 1,0-Fachabitur geschafft

Daniel Kraus hat das Fachabitur an der FOS Friedberg mit der Traumnote von 1,0 bestanden. Das hätte vor Jahren kaum einer vermutet: Seine Schullaufbahn begann an der Förderschule.