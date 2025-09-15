Icon Menü
Daniel Kraus: Von der Förderschule zum Abitur mit 1,0 an der FOS Friedberg

Wulfertshausen

Gegen alle Widrigkeiten: Daniel Kraus hat es von der Förderschule zum 1,0-Fachabitur geschafft

Daniel Kraus hat das Fachabitur an der FOS Friedberg mit der Traumnote von 1,0 bestanden. Das hätte vor Jahren kaum einer vermutet: Seine Schullaufbahn begann an der Förderschule.
Von Michael Probst
    Stolz zeigt Daniel Kraus das Zeugnis über sein Fachabitur. Er hat es mit der Traumnote von 1,0 bestanden.
    Stolz zeigt Daniel Kraus das Zeugnis über sein Fachabitur. Er hat es mit der Traumnote von 1,0 bestanden. Foto: Michael Probst

    Das neue Schuljahr beginnt, und mit ihm die altbekannten Ängste: Ist mein Kind an seiner Schule gut aufgehoben? Was, wenn der Schnitt nicht für das Gymnasium reichen sollte? Doch längst gibt es ganz vielfältige Wege zu den unterschiedlichen Abschlüssen. Einer, der davon viel erzählen kann ist Daniel Kraus, der im Friedberger Stadtteil Wulfertshausen lebt. Der Zwanzigjährige hat soeben sein Fachabitur an der FOS Friedberg bestanden – mit der Bestnote 1,0.

