Spiegel-Bestsellerautor Daniel Wolff klärt Schüler über KI auf

Alles rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) legt derzeit eine rasante Entwicklung hin. „Beim Thema KI gibt es aktuell wöchentlich etwas Neues“, sagt Digitaltrainer Daniel Wolff. Der Spiegel-Bestsellerautor („Allein mit dem Handy“) war beim Digitaltag des Gymnasiums in Friedberg zu Gast - und klärte Schülerinnen, Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer über die unglaublichen Potenziale von KI auf. „Die Auseinandersetzung mit dem, was demnächst unseren Alltag beeinflusst, ist wichtig. Und das nicht erst in 50 oder 100 Jahren, sondern jetzt“, mahnt der Medienpädagoge. „Ihr werdet es alle noch erleben, dass humanoide Roboter für euch arbeiten, künstliche Intelligenz euren Alltag beeinflusst und erleichtert.“

