Dart

06:13 Uhr

Dart-Boom in Aichach-Friedberg: Wie heimische Spieler auf WM hinfiebern

Die Darts-WM beginnt am Donnerstag. Auch die Spieler und Spielerinnen im Landkreis Aichach-Friedberg fiebern mit.

Plus Die Weltmeisterschaft im Dart startet am Donnerstag. Auch im Wittelsbacher Land fiebern die Spieler mit. Auch bei uns boomt die frühere Kneipensportart.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Verrückte Kostüme, laute Gesänge und wenige Millimeter, die über Sieg oder Niederlage entscheiden – bei der Darts-WM in London verwandeln die Fans den legendären Alexandra Palace in ein Tollhaus. Die Weltmeisterschaft startet am Donnerstag. Auch im Wittelsbacher Land ist die Sportart angekommen, zwei Vereine gibt es auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Heimische Spieler verraten, wie sie die WM verfolgen, wem sie die Daumen drücken und wie sie die Zukunft der Sportart sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen