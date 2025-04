Darum droht vielen Busunternehmen ein Fahrermangel

Während in den Osterferien viele Menschen entspannt in den Urlaub fahren, bedeutet diese Zeit für Gerhard Bestele Stress. Der 65-Jährige ist Inhaber des Busunternehmens Demmelmair aus Friedberg. In den Ferien bekommt auch er die Entwicklung zu spüren, die andere Busunternehmen das ganze Jahr über plagt: Es fehlen Fahrer. Woran liegt das? Und wie versuchen Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg, diesem Problem entgegenzuwirken?

