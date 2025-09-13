Das bedeutet die Sperrung der Ambérieu-Turnhalle für die Schüler

Wenn am Dienstag das neue Schuljahr beginnt, wird für die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium und an der Realschule in Mering der Sportunterricht erst einmal ausfallen. Die Ambérieu-Turnhalle, die beide Schulen nutzen, ist nach einem Wasserschaden für die nächsten Monate gesperrt. Eine alternative Halle für den Sportunterricht gibt es noch keine – und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Was das für die Schülerinnen und Schüler genau bedeutet, ist noch unklar.
Mering
