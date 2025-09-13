Icon Menü
Das bedeutet die Sperrung der Ambérieu-Turnhalle in Mering für die Schüler

Mering

Das bedeutet die Sperrung der Ambérieu-Turnhalle für die Schüler

Die Ambérieu-Turnhalle in Mering bleibt die nächsten Monate gesperrt. Eine Alternative für den Sportunterricht an Gymnasium und Realschule gibt es noch keine.
Von Jonathan Lyne
    Die Ambérieu-Turnhalle in Mering bleibt nach einem Wasserschaden die nächsten Monate gesperrt. Foto: Jonathan Lyne

    Wenn am Dienstag das neue Schuljahr beginnt, wird für die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium und an der Realschule in Mering der Sportunterricht erst einmal ausfallen. Die Ambérieu-Turnhalle, die beide Schulen nutzen, ist nach einem Wasserschaden für die nächsten Monate gesperrt. Eine alternative Halle für den Sportunterricht gibt es noch keine – und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Was das für die Schülerinnen und Schüler genau bedeutet, ist noch unklar.

