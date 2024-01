Fasching, Konzerte und Krippen: Das bietet das Wochenende im Landkreis

Ein großes „Feuerwerk der Operette“ soll das Aichacher Neujahrskonzert werden, das die Stadt Aichach am Sonntag, 7. Januar, veranstaltet. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrzentrum. Unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert“ erwarten das Publikum Melodien aus Operetten und Welthits. Der Erlös geht an die Kartei der Not. Andreas Sauerzapf führt durch das Programm. Zu hören sind Elisabeth Artmeier (Sopran), Doris Langara (Sopran), Jeffrey Nardone (Tenor), Andreas Sauerzapf (Spieltenor), Thomas Pfeiffer (musikalische Leitung) und Dixie's Cancan, eine Showtanzgruppe mit vier Tänzerinnen. Karten gibt es online bei der Stadt Aichach oder bei der Stadt-Info am Stadtplatz 40.