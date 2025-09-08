Das Haus für Kinder St. Josef in Merching hat eine neue Leiterin

Zum Start ins neue Kindergartenjahr kam Veronika Schimpfle ins Amt. Kindern und Eltern ist sie keine Unbekannte, denn in den vergangenen sieben Jahren arbeitete sie schon in der Einrichtung. Dort leitete sie zuletzt die Fledermausgruppe. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf die Möglichkeit, die Zukunft unserer Einrichtung aktiv mitzugestalten“, so Schimpfle. „Wir werden dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht.“
Merching
