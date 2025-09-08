Icon Menü
Das Haus für Kinder St. Josef in Merching hat eine neue Leiterin

Merching

Veronika Schimpfle übernimmt die Leitung der Einrichtung in Merching. Sie kennt das Haus bereits gut.
Von Brigitte Glas
    Veronika Schimpfle hat die Leitung im Haus für Kinder St. Josef in Merching übernommen (in der Mitte Bürgermeister Helmut Luichtl, rechts Kirchenpfleger Friedrich Juergens).
    Veronika Schimpfle hat die Leitung im Haus für Kinder St. Josef in Merching übernommen (in der Mitte Bürgermeister Helmut Luichtl, rechts Kirchenpfleger Friedrich Juergens). Foto: Brigitte Glas

    Zum Start ins neue Kindergartenjahr kam Veronika Schimpfle ins Amt. Kindern und Eltern ist sie keine Unbekannte, denn in den vergangenen sieben Jahren arbeitete sie schon in der Einrichtung. Dort leitete sie zuletzt die Fledermausgruppe. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf die Möglichkeit, die Zukunft unserer Einrichtung aktiv mitzugestalten“, so Schimpfle. „Wir werden dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht.“

