Friedberg feiert Marktsonntag mit THW-Sonderschau

Am Sonntag, 21. September, steht Friedberg beim Matthäusmarkt wieder ganz im Zeichen regionaler Vielfalt und tatkräftiger Helden: Beim 3. Marktsonntag dreht sich alles rund um das Technische Hilfswerk (THW). Spätestens seit dem Hochwasser im letzten Jahr ist das THW in aller Munde. Doch was und wer genau steckt hinter der Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer? Welche Technik wird eingesetzt – und wie können Interessierte selbst Teil des Teams werden?

Antworten auf diese Fragen gibt es bei der großen Blaulicht-Sonderschau, organisiert vom Aktiv-Ring Friedberg. Am Infostand auf dem Marienplatz stehen die Helferinnen und Helfer des THW ab 10 Uhr mit Geräten und Einsatzfahrzeugen bereit. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die Feldküche läuft auf Hochtouren. Besucherinnen und Besucher werden mit einem deftigen Eintopf versorgt, wahlweise klassisch oder vegetarisch. Der Erlös kommt direkt der Jugendarbeit des Friedberger THW zugute. Unterstützt wird das Ganze durch eine Lebensmittelspende der VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG.

Für Kinder gibt es beim Marktsonntag in Friedberg eine Nachhaltigkeits-Rallyse

Neben Live-Vorführungen der Spezialfahrzeuge sorgt ein buntes Kinderprogramm für Unterhaltung. Wer Lust auf ein Abenteuer mit Lerneffekt hat, macht mit bei der Nachhaltigkeits-Rallye durch die Marktzone. Start ist um 12 Uhr am Stand des Aktiv-Rings auf dem Marienplatz. Das Ziel ist, in fünf Geschäften mit nachhaltigen Produkten alle Puzzleteile zu finden. Wer alle fünf Puzzleteile sammelt, kann am Stand vom „Kleinen Wunderladen“, der die Aktion unterstützt, das Eco-Monster zusammensetzen und erhält dafür eine Belohnung.

Ob kunstvoll gestaltete Stände, regionale Spezialitäten oder handgefertigte Waren – der Jahrmarkt in Friedberg begeistert mit seiner Vielfalt und lädt zum Verweilen ein. Im Anschluss lohnt ein kurzer Abstecher zum Fachmarktzentrum unterhalb des Berges, wo der traditionelle Wittelsbacher Herbstmarkt auf dem Segmüller-Parkplatz wartet.

Für Kulturfreunde öffnet das Museum im Wittelsbacher Schloss mit seiner einzigartigen Uhrensammlung und dem Museums-Café die Türen. Wer sich für historische Fahnen, Banner und Verbände interessiert, kann zudem an einer kostenfreien Führung von 15 bis 16.30 Uhr teilnehmen. Treffpunkt ist das Westportal der Stadtpfarrkirche St. Jakob.

Dank der kostenlosen Busverbindungen gelangen Besucherinnen und Besucher stressfrei aus den Ortsteilen in die Innenstadt und zurück. Details zu Haltestellen und Fahrzeiten gibt es unter www.friedberg.de/kultur-tourismus/mobilitaet/bus-bahn/. Für Autofahrer stehen zahlreiche Parkplätze bereit: am Volksfestplatz, Bahnhof, B300-Schlossparkplatz oder auf der Gerberwiese. (AZ)