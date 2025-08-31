Das neugierige Kaninchen Rebecca sucht ein neues Zuhause

Manchmal reicht ein Blick und das Herz wird weich: Rebecca, ein bildhübsches Kaninchen mit dunkelbraunem Fell und einem hellen, fast wie ein Halsband wirkenden Kranz am Hals, verzaubert sofort. Sie ist ungefähr zwei Jahre alt, genau weiß man es nicht, denn Rebecca wurde gefunden. Doch ihr Schicksal soll sich nun endlich zum Guten wenden.

Im Tierheim hat man die hübsche Kaninchendame liebevoll versorgt, gründlich durchgecheckt und geimpft. Rebecca ist gesund, lebendig und voller Neugier. Im Gehege lebt sie derzeit in einer Gruppe, zeigt sich freundlich, verträglich und immer mit gespitzten Ohren vorne dabei, wenn es Futter gibt. Ihr aufgeschlossenes Wesen macht sie zu einer kleinen Persönlichkeit, die man stundenlang beobachten kann. Das lässt das Herz von Tierfreunden höherschlagen und ist ein echtes Vergnügen.

Kaninchen Rebecca aus Friedberg sucht ein neues Zuhause

Doch so liebevoll das Tierheim-Team sie umsorgt, Rebecca braucht ein Zuhause. Sie wünscht sich einen kastrierten Kaninchen-Buben an ihrer Seite, mit dem sie hoppeln, ruhen und sich gegenseitig putzen darf. Ob Innen- oder Außenhaltung spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass mindestens sechs Quadratmeter Platz für die beiden vorhanden ist. Denn Kaninchen sind keine Tiere für kleine Käfige, sondern für ein artgerechtes Leben mit Raum, Bewegung und Gesellschaft.

Rebecca wartet darauf, entdeckt zu werden. Wer ihr ein Zuhause schenkt, wird mit einem wundervollen, neugierigen Tier belohnt und vielleicht mit einem kleinen Glück, das manchmal nur vier Pfoten und lange Ohren hat. Wer Interesse hat, kann Rebecca im Tierheim kennenlernen. (AZ)

Kontakt: Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg, Tel. 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de