0,5 Promille: Verkehrskontrolle mit Anzeige und Fahrverbot

In Dasing wird am Donnerstag eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem Autofahrer durchgeführt. Da der Mann etwas getrunken hatte, droht ihm nun Ärger.

In der Waldstraße in Dasing wurde am Donnerstag um 23.15 Uhr ein Pkw-Fahrer zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Die Polizei konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch feststellen, weshalb sie einen Alkoholtest durchführte.

Dieser ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und nun erwartet den Fahrer eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie ein Fahrverbot. (AZ)