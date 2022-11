0,66 Promille am Steuer: Trunkenheitsfahrt in Tattenhausen

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Dasing hält die Polizei einen angetrunkenen Autofahrer an. Ihm droht nun eine Anzeige und ein Fahrverbot.

Am Donnerstag hält die Polizei im Dasinger Ortsteil Tattenhausen einen jungen Pkw-Fahrer zur allgemeinen Verkehrskontrolle an. Der Fahrer war gegen 23.30 Uhr in der Brückenstraße unterwegs. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch auch. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der Autofahrer durfte nicht weiterfahren. Ihn erwartet nun eine Anzeige und ein Fahrverbot. (AZ)