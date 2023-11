200 Menschen gehen in Dasing für den Frieden auf die Straße

Der Lichterumzug in Dasing setzt ein Zeichen für den Frieden weltweit. Nicht nur Menschen aus der Gemeinde nehmen teil.

Manche Dasinger mögen sich am Samsta­ga­bend gewundert haben. 200 Menschen liefen mit Kerzen und Laternen durch die Wohn­ge­biete. Ab und zu waren Lieder zu hö­ren oder Jugendliche sprachen "Impulse", also kleine Texte über die Krisengebiete dieser Welt. Es fand ein Lichterumzug für den Frie­den statt.

"Frieden fängt im Kleinen an", waren sich Bürgermeister An­dreas Wiesner und Diakon Michael Popfinger einig. Die beiden Vertre­ter der Pfarrei und der politischen Gemeinde hatten alle Bürger und Bürgerinnen ein­ge­laden - ausdrücklich alle, egal wel­cher Religion, Nationalität, politi­scher Zugehörigkeit oder welchen Alters - miteinander ein Zeichen des Friedens zu setzen. 200 Män­ner, Frauen und Kinder waren dem Aufruf gefolgt, allen voran die Minis­tranten. Sie hatten ein Trans­parent angefertigt, auf dem "Frieden" in mehreren Sprachen stand.

12 Bilder Die Friedenskundgebung in Dasing in Bildern Foto: Brigitte Glas

"Was wir heute tun, ist eine So­lidaritätserklärung mit den Men­schen, die um ihr Überleben kämp­fen", sagte Popfinger. Frieden und Demokratie seien nicht selbst­ver­ständlich. Beides fange nicht ir­gend­wo an, sondern beginne bei uns. Es gehe um den Frieden welt­weit: Seit zwei Jahren Krieg in der Ukraine, jetzt Krieg im Gazastrei­fen, nicht zu vergessen die weiteren Kriege anderswo. Viele Leute hät­ten Angst vor der Zukunft. "Wir stel­len uns dieser Angst. Wir wollen die Angst besiegen. Indem wir auf die Straße gehen", so der Diakon. Dem schloss sich Wiesner an: "Frieden ist unser Ziel, dazu braucht es Res­pekt und Toleranz."

Nach den kur­zen Ansprachen trugen zwei Ministranten, der zehnjährige Jonas und sein neunjähriger Bruder Sa­muel, das Friedenstransparent durch die Straßen. Dahinter liefen Diakon und Bürgermeister und hinter ihnen die 200 Lichterträger und -trägerinnen, die nicht nur aus Dasing kamen.

Friedenskundgebung in Dasing läuft friedlich ab

Darunter war auch Helma Stegmeir, die aus Rin­nenthal gekommen war. Es sei ihr ein Herzensanliegen, dabei zu sein und für den Frieden und die Men­schen in den Kriegsgebieten zu be­ten.

Die Dasinger und ihre Gäste hätten "ein starkes Signal" ausge­sendet, sagte Wiesner. Der Lichter­umzug - das Wort "Demo" wollte kei­ner verwenden - lief friedlich ab. Die Polizei Friedberg war vorsorglich mit sieben Beam­ten vor Ort, begleitete den Umzug und regelte den Verkehr. Weitere Arbeit fiel für die Beamten nicht an.