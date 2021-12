23-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Eine junge Frau verletzt sich bei einem Verkehrsunfall auf der B300 und wird vom Rettungswagen ins Krankenhaus Friedberg gebracht.

Als eine 23-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, kam es am späten Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr auf der B300 in Fahrtrichtung Dasing, Höhe Oberzell zu einem Verkehrsunfall. Hierbei geriet die Autofahrerin mit ihrem Fiat laut der Polizei zunächst mit ihrem Wagen nach rechts in das Bankett und verriss dann das Lenkrad.

Verkehrsunfall bei Dasing: Fahrerin erleidet Kopfverletzung

Dadurch geriet der Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem angrenzenden Feld. Wie die Polizei berichtet, überschlug sich der Pkw mehrfach, wodurch sich die 23-Jährige eine Kopfplatzwunde zuzog. Zur Behandlung brachte sie dann der Rettungsdienst ins Krankenhaus Friedberg. Bis zur letztendlichen Bergung des Pkw, musste die B300 für ca. eine Stunde gesperrt werden. An dem Fiat entstand ein Totalschaden. (AZ)