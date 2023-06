Dasing

vor 32 Min.

250 Fans fahren auf Zündapp ab: Großes Treffen in Dasing

Ihre Liebe zu alten Zündapp-Motorrädern eint 250 Fahrer, die sich jetzt in Dasing zum Austausch und einer Rundfahrt trafen.

Plus 250 Zündapp-Fans kommen zum Treffen in Dasing. Ihre Motorräder stammen aus den 1980er- Jahren. Denn die moderne Variante aus China gefällt hier keinem.

Von Erwin Thoma Artikel anhören Shape

Das Zündapp-Logo prangte auf T-Shirts, Mützen, einem Kuchen, Aufstellern, Flyern und natürlich auf den Mopeds. Am Sonntag wurden die kleinen motorisierten Zweiräder der längst untergegangenen und dann in China wieder auferstandenen bayerischen Firma Zündapp in Dasing gefeiert. Über 250 Fans der Marke folgten dem Ruf von Peter Marquart. Sie präsentierten ihre historischen Fahrzeuge und bestaunten die Schmuckstücke der anderen Fans.

Die meisten der rollenden Zeitzeugen stammten aus den 1980er-Jahren. Chromblitzend, neu lackiert und technisch überholt haben sie es ins 21. Jahrhundert geschafft. Stolz blickten ihre Fahrer und nur wenige Fahrerinnen auf ihre Schätze. Sie haben viel Geld und Zeit investiert, um ihren Jugendtraum weiterleben zu können. Einer von ihnen ist Peter Marquart. Der gelernte Karosserie- und Fahrzeugbauer „liebt Blech“. Diese Liebe und sein Können sind seinen restaurierten Zündapp-Motorrädern anzusehen. „Die vielen Arbeitsstunden und das investierte Kapital beziffere ich lieber nicht“, erklärte er lachend. „Das sehen nur Profis“, ergänzte er. Doch auch Laien beeindruckte der perfekte Zustand der Schmuckstücke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen