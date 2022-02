500 Liter Diesel abgezapft: Unbekannte schlagen in Dasing zu

Rund 500 Liter Diesel entwenden unbekannte Diebe aus zwei Lkws in Dasing. Die Täterinnen oder Täter brechen die Tankdeckel auf und zapfen den Kraftstoff ab.

Unbekannte hatten es in Dasing auf Diesel abgesehen. Zwischen Montagabend und Dienstagfrüh wurden in der Industriestraße an zwei Lkws Kraftstoff unerlaubt abgezapft.

Der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter brachen die Tankdeckel der Fahrzeuge auf und konnten so insgesamt rund 500 Liter Diesel im Wert von ca. 700 Euro entwenden. (AZ)