5000 Euro Schaden: Unbekannte Person fährt Telefonmast auf B300 um

Auf der B300 wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Telefonmast beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr in südwestliche Richtung. Das Fahrzeug kam rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Telefonmast. Dieser wurde dabei entankert und abgebrochen. An der Unfallstelle konnten weiße Plastikteile festgestellt werden, die laut Polizei vom verursachenden Fahrzeug stammen könnten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)