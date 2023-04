5000 Euro Schaden: Unbekannter zerkratzt BMW in Dasing

In Dasing wird ein geparkter BMW zerkratzt. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zwischen Samstagmorgen und Montagabend wurde in der Lindlstraße in Dasing ein geparkter BMW an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710. (AZ)