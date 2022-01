80.000 Euro für neue Tennisplätze in Dasing

Plus Der TC Dasing bekommt neue Spielfelder, der Gemeinderat will einen Kredit von 80.000 Euro vergeben. Die Entscheidung stieß auf viel Gegenwind.

Mit elf zu acht Stimmen hat der Dasinger Gemeinderat beschlossen, den Tennis-Club (TC) Dasing beim Bau allwettertauglicher Tennisfelder finanziell zu unterstützen. Über die Maßnahme wurde schon 2021 kontrovers diskutiert, auch jetzt konnten nicht alle Einwände beseitigt werden. Es gab Kritik an den Kosten, der Herangehensweise und der Sinnhaftigkeit des Projekts.