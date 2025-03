Unfälle auf der A8: Fast 185.000 Euro Sachschaden und langer Stau bei Dasing

Am gestrigen Montag kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der A8 auf Höhe der Ausfahrt Dasing. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich gegen 16.15 Uhr der erste Unfall mit insgesamt vier Autos und einem Lastwagen in Fahrtrichtung Stuttgart. Grund hierfür war der Fahrstreifenwechsel eines 73-jährigen Autofahrers, der dabei einen 46-jährigen Autofahrer übersah. Die weiteren Unfallbeteiligten bemerkten dies zu spät. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. In Folge des vorangegangenen Unfalls staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart. Dies bemerkte ein 22-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf das Auto einer 38-jährigen Frau auf. Es kam zum Zusammenstoß von insgesamt drei Autos und einem Lastwagen. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 65.000 Euro. Fast zur selben Zeit kam es im weiteren Verlauf zum Unfall mit insgesamt zwei beteiligten Autos und einem Lastwagen. Auf der entgegengesetzten Fahrbahn in Richtung München kam zu einem Rückstau zwischen Friedberg und Dasing. Das Stauende übersah ein 83-jähriger Autofahrer und bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Die Polizei nimmt in allen drei Unfällen die Ermittlungen gegen die Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung auf. Die Autobahn war am Montag in beiden Richtungen in diesem Bereich für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. (AZ)

Eva Weizenegger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis