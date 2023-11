Dasing

18:00 Uhr

Aktion beim Gartenbauverein Dasing: So geht die Kunst des Krautelns

Plus Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen in Dasing, Kraut zu machen - stilecht mit Kohlkopf und Hobel. In fünf Wochen können ihr selbstgemachtes Sauerkraut genießen.

Von Lara Bolz

Weißkohl, Salz und Wasser - viel mehr braucht es nicht, um sein eigenes Sauerlaut herzustellen. Das erfuhren vier Familien, die der Einladung des Dasinger Gartenbauvereins zum gemeinsamen Krauteln gefolgt waren. In der Garage der Vorsitzenden Lucia Martin führte Georg Ernst aus Mering, dessen Vater selbst Krautbauer war, die Teilnehmer in das traditionelle Verfahren des Sauerkrautmachens ein. "Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Wir werden es auf jeden Fall wiederholen", so Lucia Martin.

Jeder brachte sein eigenes Steingutgefäß mit. "Ganz wichtig dabei ist, dass das Gefäß sauber ist und nicht mit Spülmittel gereinigt wurde", erklärt Christine Ruckdeschel aus der Vorstandschaft des Dasinger Gartenbauvereins. Gefäße aus Glas seien ebenfalls geeignet - nur Plastik dürfe man nicht verwenden. Bevor es dann ans Eingemachte ging, stellte Georg Ernst in einem ausführlichen Vortrag die Theorie des Krautelns vor.

