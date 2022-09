Aktion: Zertifizierte "Füchse" in der Bücherei Dasing

Buben und Mädchen aus den Kindertagesstätten entdecken bei einer auf sie zugeschnittenen Aktion in der Bücherei Dasing die Freude am gedruckten Wort.

26 Vorschulkinder nahmen in der Dasinger Bücherei ihre Urkunde „Ich bin ein Büchereifuchs“ entgegen. Dies war der Abschluss einer Aktion zur Leseförderung, die speziell für Vorschulkinder konzipiert wurde. Die Jungen und Mädchen aus den Einrichtungen in Dasing (Kinderhaus Füreinander), Wessiszell (Kindertagesstätte Regenbogen) und Rieden (Kindertagesstätte Löwenzahn) lernten spielerisch die Bücherei Dasing kennen und entdeckten gleichzeitig die Freude am Lesen.

In drei Veranstaltungen begeisterten die Bücherei-Mitarbeiterinnen Ulla Kaufmann und Marianne Weiß die Kinder. Immer an ihrer Seite: das Maskottchen „Büchereifuchs“. Im Mittelpunkt eines jeden Events stand ein Bilderbuch, das präsentiert, vorgelesen und dessen Thema mit einer Bastelaktion vertieft wurde. Ein Spiel zum Auffinden bestimmter Bilderbücher in den Büchertrögen ergänzte das Kennenlernen und die Orientierung in der Bücherei. Dass die Erstleser fit in Sachen Bücherei sind und sich hier richtig gut auskennen, bestätigt ihr neuer Büchereiführerschein.

Aktion geht im neuen Kindergartenjahr in Dasing weiter

Auch im neuen Kindergartenjahr bietet die Bücherei Dasing die Aktion „Büchereifuchs“ in Zusammenarbeit mit den Kindergärten an. Informationen dazu erhalten Interessierte in der Bücherei. (AZ)