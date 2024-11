Alkohol am Steuer: Polizei zieht Mann mit 0,7 Promille aus dem Verkehr

Am Donnerstagabend war ein 34-jähriger Autofahrer mit Alkohol im Blut auf der Messerschmittstraße in Dasing unterwegs. Gegen 18.30 Uhr kam der Mann in eine Routinekontrolle der Polizei, die schnell bemerkte, dass ein Alkoholgeruch in der Luft lag. Der folgende Atemtest ergab dann einen Wert von über 0,7 Promille.

Die Beamten unterbanden anschließend die Weiterfahrt und ermitteln nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)